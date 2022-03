'Breathe!': laboratorio espressivo-musicale

Presso la biblioteca del Comune di Magnago, in via Lambruschini 4, a partire da sabato 12 marzo, dalle 10 alle 11.30, si svolgerà un percorso laboratoriale di espressione musicale per bambini della scuola primaria.

Presso la biblioteca del Comune di Magnago, in via Lambruschini 4, a partire da sabato 12 marzo, dalle 10 alle 11.30, si svolgerà un percorso laboratoriale di espressione musicale per bambini della scuola primaria. Il percorso fa parte del progetto ‘Breathe! Sognando gli altri come ora non sono’, realizzato con il contributo di Fondazione Ticino Olona.

Per iscrizioni compilare il questionario al seguente link https://survey.lagrandecasa.org/sondaggio/index.php/573693?lang=it. Per informazioni scrivere a levante [dot] castano [at] lagrandecasa [dot] it o al numero 348/0500439. Non sono necessarie competenze musicali, ma tanta voglia di mettersi in gioco e... in musica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!