Busto in piazza per la pace

Lunedì 28 febbraio l’Amministrazione Comunale si è fatta portavoce di un sentimento condiviso da tanti cittadini: “Una manifestazione nata in modo spontaneo dai nostri pensieri".

Anche Busto Garolfo è sceso in piazza per la pace. Lunedì 28 febbraio l’Amministrazione Comunale si è fatta portavoce di un sentimento condiviso da tanti cittadini: “...una manifestazione nata in modo spontaneo dai nostri pensieri come Amministrazione e dalla percezione chiara del sentimento che si è sviluppato in paese…”. Chiare le parole del primo cittadino Biondi, che lunedì sera ha aperto con il suo intervento un momento di unione profonda. Dopo di lei hanno preso la parola i rappresentanti del consiglio dei ragazzi e Daria, una signora ucraina che ha portato una testimonianza molto toccate e carica di emozione. La numerosa partecipazione ha mostrato la solidarietà dei bustesi verso i concittadini ucraini e più in generale verso la situazione critica che si sta svolgendo in Ucraina. Una piazza ricca, riunita in un movimento spontaneo e comune di vicinanza e richiesta di pace.

Susanna Biondi ha poi specificato come sta proseguendo l’impegno suo e di tutti i sindaci dell’Altomilanese per mettere in campo azioni concrete e comuni, con l’obiettivo di sostenere quanto più possibile l’azione interventistica. A tal proposito prosegue la raccolta di beni di prima necessità parallelamente alla raccolta fondi “SOS UCRAINA ALTOMILANESE” su un iban unico per il territorio dell’Altomilanese: IT76I0103032420000063126862.

