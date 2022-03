Consiglio comunale a fianco dell'Ucraina

Via libera all'unanimità. La mozione che condanna l'intervento militare russo in Ucraina e impegna il consiglio comunale di Villa Cortese all'adozione di iniziative concrete di solidarietà al popolo presiediuto da Zelensky ha spiccato il volo.

"La crisi ucraina di queste ore - vi si legge - che sta destando grande apprensione e angoscia nella comunità internazionale, rappresenta uno degli eventi più drammatici della storia recente dell'Europa, l'invasione dell'Ucraina avviene in spregio ai valori fondamentali della nostra Costituzione che ripudia ogni guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".

Dopo l'espressione della condanna dei bombardamenti e l'espressione della "Piena solidarietà"al popolo ucraino nonché del sostegno a Nato e comunità internazionale, la mozione impegna il consiglio a "divulgare e rendere nota la presente presa di posizione a favore della pace, condivisa dal consiglio comunale" e "Ad attivarsi presso la Prefettura di Milano e le istituzioni sovracomunali per offrire la massima disponibilità a reperire spazi per l'ospitalità di eventuali profughi ucraini che in queste ore stanno fuggendo dal loro paese". 'Insieme per Villa' e 'Nuovamente Villa', quindi, intonano in coro un concetto chiaro: sui bisogni di sostegno del popolo ucraino, Villa Cortese c'è.

