sSensibilizzare i cittadini ad adottare uno stile di vita più sostenibile e tutelante per l’ambiente e il nostro territorio. E così, ecco che l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha aderito al progetto realizzato grazie alla collaborazione con UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) per la campagna per il recupero degli oli vegetali esausti.

