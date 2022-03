Chiude l'ospedale in Fiera

Chiude definitivamente l'ospedale in Fiera di Milano. Una struttura tecnologica che ha ospitato, dal 2020, 530 malati gravi Covid.

Chiude definitivamente l'ospedale in Fiera di Milano. Una struttura tecnologica che ha ospitato, dal 2020, 530 malati gravi Covid e che ora, grazie al miglioramento dell’andamento della pandemia e in relazione all’efficacia della campagna vaccinale, può finalmente cessare la sua attività. Tutte le strumentazioni sanitarie di ultima generazione saranno recuperate per essere riutilizzate. “Grazie ai medici e agli infermieri, provenienti da tutta la Lombardia, che vi hanno prestato servizio, e al Policlinico di Milano che ha coordinato - ha detto il presidente lombardo, Attilio Fontana - E un ringraziamento a tutti i benefattori che hanno contribuito alla realizzazione di questo grande progetto”.

