Le comunità di Cuggiono e Castelletto hanno festeggiato i 100 anni di 'nonna Rosa'. "Ci hai dimostrato ancora una volta il tuo valore e la tua straordinarietà".

Un traguado eccezionale, soprattutto quando raggiunto con questa lucidità. Le comunità di Cuggiono e Castelletto hanno festeggiato i 100 anni di 'nonna Rosa'. "È nata a Cuggiono il 27 febbraio 1922 - ci raccontano le nipoti - ha lavorato da giovane al Sieroterapico di Milano come operaia in laboratorio. Dopo il matrimonio si è dedicata alla famiglia e nonostante i 100 anni è la capofamiglia! Non è un’impresa semplice raggiungere i 100 anni. Ci hai dimostrato ancora una volta il tuo valore e la tua straordinarietà… auguri nonna Rosa! Ornella, Gabrio, Grazia,Federico, Beatrice e Andrea".

Per la particolare ricorrenza anche il sindaco, Giovanni Cucchetti, si è recato per far gli auguri da parte di tutta la comunità. Un compleanno davvero storico, che non si poteva non festeggiare!

