Milano sotterranea

Milano da una prospettiva diversa e certamente particolare. Camuna Viaggi, in collaborazione con la Pro Loco di San Giorgio, infatti, organizza una gita per visitare il capoluogo lombardo sotterraneo. "Abbiamo scelto come meta, appunto, la grande città che sta ad un passo dalla nostra San Giorgio - scrivono - La città che è meta ogni anno di tantissimi turisti che passano intere giornate a scoprirla, e noi che l’abbiamo a poca distanza, spesso non la conosciamo così bene. Così, questa sarà l'occasione per vederle da vicino e in modo originale". L'appuntamento, allora, è per domenica 20 marzo, con il ritrovo previsto alle 13.30 circa, per poi raggiungere Milano in treno dalla stazione Canegrate (rientro, invece, alle 19); mentre per quanto riguarda la quota di partecipazione è di 25 euro (biglietto ferroviario con la metropolitana + biglietto di ingresso + guida). "Il volto del capoluogo è in continua trasformazione, così è sempre stato fin dai tempi dell’antica Mediolanum, capitale dell’Impero Romano d’Occidente. Nuove costruzioni, antiche tradizioni e rinnovate forme si sono sempre susseguite una dopo l’altra, dando origine all’identità così stratificata e sorprendente del capoluogo lombardo - concludono dalla Pro Loco - Il pomeriggio, organizzato da Camuna Viaggi con la nostra collaborazione, ci farà, pertanto, passeggiare nel cuore del centro storico dove, tra monumentali palazzi, tram e grandiose chiese si celano incredibili gioielli. Basta essere curiosi ed oltrepassare le misteriose soglie. Un primo nascosto capolavoro, ad esempio, si apre in piazza Missori, da sempre conosciuta per la sua vocazione economica, al cui centro si conservano le preziose mura della Basilica di San Giovanni in Conca. Sul terreno, dove si svolgevano magici ed atavici rituali tribali, si edificò la chiesa, che conserva la più bella cripta romanica della città. Non è visibile a chi passa distrattamente, bisogna scendere tre metri nel sottosuolo per godere la bellezza delle antiche pietre, dei pregiati capitelli e soprattutto scoprire la magia del luogo scelto dai Visconti come sede regale della propria sepoltura. Oppure ancora, percorrendo l’antichissima via Porticata dove, tra scorci sorprendenti e suggestive viuzze, si arriva all’antico Brolo, area un tempo considerata malsana e per questo da bonificare con luminose architetture. Qui sorge la Basilica dei Santi Apostoli e Nazzaro Maggiore, tra le più antiche e preziose di tutta la città, già voluta dal santo patrono Ambrogio per segnare il punto di uscita dalla città in direzione Roma. Simboli, forme e spazi inaspettati ci porteranno a scendere nel cuore del complesso per percorrere i sotterranei scavi archeologici, vivendo l’emozione di calarci nel cuore dell’età romana, tra misteriosi corridoi e millenarie mura. Tornati poi a cielo aperto la guida ci accompagnerà a visitare uno dei luoghi più particolari di tutta Milano: San Bernardino alle Ossa, dove in molti si recano perché attirati dalle leggende di fantasmi e scheletri che affollano e ricoprono le sue pareti. La storia è da brivido, quanto i muri della cappella interamente ricoperti da teschi ed ossa umane, qui collocate in seguito alla soppressione dei piccoli ospedali gestiti dalle confraternite e dagli ordini monastici. Un mondo si apre percorrendo lo stretto corridoio che collega la chiesa all’ossario: tra una statua spagnola della Vergine, loculi eccentrici e la strepitosa visione finale del Trionfo delle Anime di Sebastiano Ricci ci catturerà in un turbinio di colori". Per prenotarsi (entro il 14 marzo), infine, contattare Valentina al 333/4631781.

