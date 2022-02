Caccia al tesoro di Carnevale

Pronti a festeggiare insieme il Carnevale e a mettervi in gioco? Se sì, allora l'appuntamento è per sabato con la caccia al tesoro, appunto, di Carnevale della Pro Loco di Turbigo.

Pronti a festeggiare insieme il Carnevale e a mettervi in gioco? Se sì, allora l'appuntamento è per sabato 5 marzo, dalle 14.30 con la caccia al tesoro, appunto, di Carnevale, organizzata dalla Pro Loco di Turbigo. Per partecipare, bisognerà creare la propria squadra (da un minimo di 2 ad un massimo di 5 partecipanti), scegliere il nome e vestirsi in base al tema scelto; quindi, ogni componente della squadra che per prima raggiungerà il tesoro, riceverà un premio (per tutti, comunque, ci sarà un premio di consolazione). Ma non è finita qui, perché verrà premiato anche il team con il tema della maschera più spiritosa e originale.

