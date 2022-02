Carnevale insieme. Si intitola 'Letture in maschera', l'iniziativa in programma sabato 5 marzo, alle 10.30, in biblioteca a Busto Garolfo.

Carnevale insieme. Si intitola 'Letture in maschera', l'iniziativa in programma sabato 5 marzo, alle 10.30, in biblioteca a Busto Garolfo. L'evento è rivolto ai bimbi dai 4 ai 7 anni. Posti limiti, prenotarsi a biblioteca [dot] busto [at] csbno [dot] nt oppure chiamare lo 0331/562002 (accesso con green pass rafforzato, per i maggiori di 12 anni, e mascherine Ffp2 per i maggiori di 6 anni).

