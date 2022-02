Iniziati i lavori del nuovo U2

A comunicarlo è stato il sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi. "Sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo U2, che si sposterà dal luogo attuale al terreno di fronte".

A comunicarlo è stato il sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi. "Sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo U2, che si sposterà dal luogo attuale al terreno che si trova di fronte, sempre su via Milano. È un importante investimento che Unes fa nel nostro territorio e che verrà collegato con il centro del paese tramite una nuova rotatoria. Riteniamo, quindi, che questa sia una significativa valorizzazione della zona edificabile, adiacente ad un’arteria stradale come la SS 341 e quindi comoda e usufruibile per turbighesi e non".

