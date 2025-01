Mirò Acconciature: 25 anni di storia

Mirella Francone ringrazia le clienti: “Dopo 25 anni di emozioni, trasformazioni e momenti indimenticabili trascorsi insieme, è arrivato il momento di chiudere questo capitolo".

Una storia fatta di look, stili, cura dei dettagli per occasioni indimenticabili... dopo 25 anni di attività Mirella Francone chiude la sua storica attività di parrucchiera per aprirsi a nuovi progetti. “Dopo 25 anni di emozioni, trasformazioni e momenti indimenticabili trascorsi insieme, è arrivato il momento di chiudere questo capitolo - ricorda - Con profonda gratitudine vi ringrazio per la fiducia, il calore e la gioia che avete portato nel mio salone. Porterò sempre con me i ricordi delle chiacchierate e dei sorrisi condivisi. È stato un privilegio prendermi cura di voi e accompagnarvi nei vostri momenti importanti. Grazie di cuore per essere state parte della mia avventura”. In tutti questi anni diverse ragazze si son formate aprendo poi apprezzate attività. In tutti i clienti e amici rimane il ricordo di momenti condivisi, oltre che dalla cura dei capelli, di chiacchiere e sorrisi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!