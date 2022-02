Non ci sarà nessun ritorno alla discarica a Buscate. Il sindaco Fabio Merlotti ha tenuto a chiarire la situazione riguardo la Cava Campana.

Non ci sarà nessun ritorno alla discarica a Buscate. Il sindaco Fabio Merlotti ha tenuto a chiarire la situazione riguardo la Cava Campana e al volantino diffuso qualche giorno fa dall’opposizione: “Hanno fatto allarmismo ingiustificato e fuorviante. Partiamo dai fatti: Cava Campana ha chiesto a Città Metropolitana un’informazione preliminare sulla procedura da adottare nel caso in cui volesse realizzare un impianto di recupero macerie con produzione di materie prime secondarie. Dopo le necessarie verifiche, sentito anche il Parco del Ticino, Città Metropolitana ha valutato che, nell’eventualità Cava Campana volesse avviare il progetto, non servirebbe nemmeno una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tale parere è stato rilasciato circa un anno fa (marzo 2021) e da allora Cava Campana non ha avviato alcun iter per il progetto. Ebbene, queste interlocuzioni, di cui anche il Comune è stato destinatario per informazione, sono tutte protocollate, quindi accessibili a ogni consigliere comunale, nessun segreto.

I consiglieri comunali di minoranza evidentemente non hanno svolto il proprio ruolo se, in oltre un anno, non hanno guardato il protocollo dell’ente, salvo accusare la maggioranza di reticenze. Ci tengo a precisare che nulla, da allora, è accaduto di nuovo e il Comune non ha rilasciato né pareri, né autorizzazioni. Mi amareggia il fatto che invece che convocare commissioni o attivare tutte le procedure di valutazione e condivisione a loro disposizione, abbiano utilizzato la strada dell’allarmismo nel tentativo di screditare l’Amministrazione. Per inciso, il progetto ipotizzato, lungi dal poter essere anche solo accostato alla vicenda della discarica, rappresenta quanto raccomandato e prescritto da direttive europee sull’economia circolare e associazioni ambientaliste. Quindi, nessuna discarica sarà realizzata né tanto meno i terreni verranno riempiti di rifiuti!”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!