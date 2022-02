Via ai lavori per la nuova area cani

Dopo una raccolta firme, a Bareggio, in un futuro non lontano, ecco che sorgerà quindi un'area di sgambamento cani nuova di zecca.

Tutto era cominciato così: "A Bareggio ci sono tanti parchi e zone verdi, ma pochi posti dove portare i cani, in via Pellico si trova una piccola area cani delimitata solamente da cespugli e questo la rende praticamente inutilizzabile, chi, come noi, possiede un cane e abita nella zona non si sente tranquillo di lasciarlo libero e, se vuole fare socializzare e far correre libero il proprio amico a quattro zampe, deve per forza portarlo altrove".

Le parole erano quelle di una petizione, a cui hanno aderito molti abitanti di Bareggio, rivolta alla giunta del primo cittadino Linda Colombo. Quella richiesta si è tradotta in progetto e il progetto si avvia a concretizzarsi in realtà tangibile.

A Bareggio, in un futuro non lontano, sorgerà quindi un'area di sgambamento cani nuova di zecca. Il primo cittadino annuncia con soddisfazione dalla sua pagina social che è "Partito il cantiere per la realizzazione della nuova area cani attrezzata a San Martino". E, giusto per non dimenticare da dove affiorassero la proposta e la soluzione, correda la sua contentezza con il ringraziamento ai "Firmatari della petizione che ci hanno segnalato questa necessità in questa zona del paese". Fido più sicuro e suoi padroni (o amici) più contenti e tranquilli, quindi.

