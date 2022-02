30 km/h in via Giotto

Mezzi pubblici, traffico pesante, circolazione dei veicoli. Per l'Amministrazione comunale di Busto Garolfo si pone la questione della via Giotto.

Il transito dei mezzi pubblici, il traffico pesante, la circolazione dei veicoli. Per l'Amministrazione comunale di Busto Garolfo retta dal sindaco Susanna Biondi si pone la questione di armonizzare a meraviglia le tre componenti su via Giotto. A beneficio di una maggiore tranquillità dello scorrimento viabilistico e, soprattutto, di una maggiore sicurezza che eviti il sorgere di incidenti.

Ecco perché, di concerto con il comandante della Polizia Locale, Antonello Grassi, la giunta ha deciso di istituire su via Giotto un limite di velocità pari a trenta chilometri orari. Tutto questo, si legge all'interno dell'ordinanza con cui è stato adottato il provvedimento, "Rilevata l'esigenza di procedere per motivi di sicurezza stradale". La via sarà disciplinata in questo modo, si legge altresì, "Per quanto interessata dalla nuova percorrenza dei veicoli delle autolinee del pubblico trasporto, con aggravio dell'incidenza del traffico pesante e in assenza di presidi di sicurezza pedonale".

