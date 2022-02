Rifiuti abbandonati: qualcosa si è mosso. Già, perché nei giorni scorsi sono state, infatti, ripulite la piazzola di sosta e alcuni punti della superstrada.

Rifiuti abbandonati: qualcosa si è mosso. Già, perché proprio nei giorni scorsi, ecco che la piazzola di sosta tra le uscite 'Lonate Pozzolo'-'Vanzaghello' della Boffalora-Malpensa (in direzione Magenta; una delle zone più critiche della tratta), assieme ad altri punti lungo tutto il percorso, è stata, infatti, ripulita dall'immondizia , che purtroppo, per l'inciviltà, la maleducazione e la mancanza di rispetto per l'ambiente che ci circonda, si era accumalata nel tempo. Materiale ovunque, insomma (sacchi e sacchetti, bidoni, mobilia, scatoloni, addirittuta resti di pneumatici, ecc...); un bruttissimo 'biglietto da visita' per il territorio e che, oggi, appunto, ha visto, finalmente, un intervento mirato.

L'area, come detto, è stata liberata, con la speranza, alla fine, che si sia trattato di una prima di tante ulteriori azioni che verranno messe in campo in futuro. Non solamente la pulizia, però, bensì quello che si chiede sono in parallelo controlli mirati e specifici (grazie all'ausilio delle apposite apparecchiature: fototrappole in primis), affinché si riesca a rintracciare e sanzionare coloro che si renderanno protaginisti di simili gesti.

RIFIUTI ABBANDONATI: RIPULITA LA PIAZZOLA



