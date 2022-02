Il Festival della Missione lancia un contest musicale per i giovani. I 10 finalisti potranno registrare in uno studio professionale e partecipare al concerto finale.

Se c’è un linguaggio che può davvero definirsi universale, quello è la musica. Supera i confini e può raggiungere tutti i popoli, unendo le persone e generando un profondo senso di appartenenza e armonia. I giovani, in particolare, trovano nella musica il canale di comunicazione privilegiato per sperimentarsi in una narrazione di sé o per rispecchiarsi in altre storie e così riconoscersi.

«Proprio pensando ai giovani, il Festival della Missione ha scelto di promuovere il “FdM Song Contest” - spiega Lucia Capuzzi, direttrice artistica del Festival, in programma a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre e che sta vivendo diversi momenti preparatori -. Un concorso musicale che accoglie il loro linguaggio, come potente mezzo espressivo delle emozioni e occasione di riflessione».

La musica, infatti, non è solo un insieme di melodie, suoni e note: è un’arte che diviene anche portavoce di messaggi.

«Giovani dai 16 ai 30 anni sono invitati con il Song Contest ad inviarci canzoni, di ogni genere musicale, che raccontino storie (le proprie o altrui) che, dalle “periferie della società”, si rinnovano - prosegue Lucia Capuzzi. - Il primo passo per un riscatto da una situazione difficile è non cedere allo scoraggiamento e alla rabbia, la musica è un modo per reagire alle ingiustizie e condividere con tutti il messaggio che un mondo fondato sui diritti e i valori umani è possibile, che la dignità e il rispetto della Madre Terra devono essere sempre garantiti».

Singoli cantanti, gruppi o cantautori potranno iscriversi a questa iniziativa dedicata ai giovani, verso il Festival della Missione 2022, scaricando dal sito del Festival (www.festivaldellamissione.it) il regolamento e i moduli necessari, da compilare entro il 15 aprile, e ad inviare le loro canzoni (testo + mp3) alla segreteria del Contest: musica [at] festivaldellamissione [dot] it

I 10 finalisti avranno l’opportunità di registrare in uno studio professionale e partecipare al concerto finale a Milano il 2 ottobre 2022. Le loro canzoni verranno distribuite sulle principali piattaforme digitali nella compilation “FdM 2022”.

Il Festival della Missione “Vivere per dono” si svolgerà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. È promosso da CIMI (Conferenza istituti missionari italiani) e Fondazione MISSIO Italia, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano. Per maggiori info: www.festivaldellamissione.it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!