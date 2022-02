Le domeniche in Oratorio

L'Oratorio di Cuggiono, seppur non ha mai chiuso nell'ultimo periodo, torna a proporre giochi e attività per la domenica pomeriggio.

Con il miglioramento della situazione sanitaria, riprendono le iniziative per far tornare bambini e ragazzi a giocare insieme. L'Oratorio di Cuggiono, seppur non ha mai chiuso nell'ultimo periodo, torna a proporre giochi e attività per la domenica pomeriggio. Un riscoprire modalità semplici come spesso si facevano in passato. Con molta semplicità è quindi possibile giocare negli spazi oratoriani di via Cicogna 8, con la presenza di adulti ed educatori. Ogni domenica alle 17 vi sarà poi il film in Sala della Comunità.

