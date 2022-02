Garavaglia guida il Grande Nord

Il passato nella Lega, il presente e il futuro, invece, con il Grande Nord. Alberto Garavaglia è il nuovo responsabile dell'area nord ovest di Città Metropolitana di Milano.

Il passato nella Lega, il presente e il futuro, invece, nel Grande Nord. Che la politica fosse la sua 'seconda casa', in fondo, non ne ha mai fatto mistero il turbighese Alberto Garavaglia e, allora, proprio nel mondo politico eccolo pronto a tornare. Un nuovo incarico, insomma; un nuovo ruolo sul territorio e a fianco della gente, dunque, per lui che si è sempre 'speso' con impegno, passione e attenzione a Turbigo e, poi, anche in tutta la zona. Pronto, come si dice, a scendere ancora in campo, stavolta, appunto, con il Grande Nord, dove è stato indicato per ricoprire il ruolo di responsabile dell'area nord ovest della Città Metropolitana di Milano. "Sono onorato che sia stato fatto il mio nome per un incarico così importante - commenta - Iniziamo, così, questo percorso, che sono sicuro sarà significativo e permetterà al gruppo di raggiungere buoni risultati. Gli obiettivi sono differenti: in primis, ovviamente, lavorare per dare vita alle sezioni nei singoli Comuni, riportando davvero la politica a dialogare e confrontarsi con la cittadinanza. Stare sul territorio, a fianco della popolazione, perciò, sono e saranno i capisaldi che ci guidano e ci guideranno. Quindi, il secondo tassello sarà cominciare a ragionare sulle elezioni amministrative che vedranno chiamati in causa, tra pochi mesi, varie città o paesi di questa zona e da qui mettere le basi per gli appuntamenti elettorali futuri. Di persone valide al nostro interno ce ne sono differenti, tutte che sapranno dare il loro fondamentale contributo".

