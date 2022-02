Pronti a tornare a vivere le atmosfere del carnevale? Allora, l'appuntamento è il prossimo 5 marzo, dalle 14, in piazza Pariani a Magnago.

Pronti a tornare a vivere le atmosfere del carnevale? Allora, l'appuntamento è il prossimo 5 marzo, dalle 14, in piazza Pariani a Magnago, con 'Carnevale 2022, ovvero... un carnevale quasi normale', organizzato dal Comune e della Pro Loco. Per l'occasione, ecco uno spettacolo per bambini (fino ai 12 anni) e la premiazione delle tre maschere più simpatiche e originali.

