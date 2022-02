Villoresi: matite e pennelli

Continua il nostro viaggio nel territorio per provare a raccontarvelo a disegni. Gianni Mazzenga e Cristiano Invernizzi in alcuni angoli lungo il Canale Villoresi.

Angoli e strutture caratteristiche e particolari del territorio, la Fiera di San Martino di Inveruno e, poi, anche alberi, presepi, decorazioni e addobbi delle ultime festività natalizie. Ma non ci siamo fermati qui, o meglio non l'hanno fatto i due 'nostri' ormai inseparabili compagni di viaggio Gianni Mazzenga e Cristiano Invernizzi. Già, perché di nuovo eccoli con in mano matite, pennelli e colori, per proseguire il racconto a disegni di alcune aree attorno a noi. E stavolta, hanno scelto di percorrere il Canale Villoresi, provando a mettere su foglio di carta e tela qualche zona che si incontra durante il tragitto lungo la pista ciclabile e pedonale oppure passando per strada. Quattro, alla fine, i Comuni dove si sono fermati: da Nosate, infatti, sono arrivati a Castano, per raggiungere, quindi, Buscate e concludere il loro giro ad Arconate. I ponti, gli edifici che li circondano e la natura, fino alla cosiddetta 'Darsena' castanese, insomma, sono stati i protagonisti delle singole opere, che potrete ammirare nei video qui sotto...

NELLA NATURA, ATTORNO A UNO DEI PONTI DI NOSATE



