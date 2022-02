Comune-Accademia Bustese

Intesa che funziona, si rinnova. Soprattutto se in ballo vi è la crescita armoniosa dei ragazzi attraverso la pratica sportiva. Nuova stretta di mano tra Amministrazione comunale di Busto Garolfo e Accademia Bustese.

Un accordo volto a favorire, come si legge in una nota del comune, "la pratica sportiva del gioco del calcio e di discipline correlate". Con una funzione che, oltreché di carattere sportivo, ha anche una non indifferente rilevanza sociale servendo a dare ai ragazzi un'occasione di aggregazione e coinvolgimento.

Ma la mano tesa della giunta del sindaco Susanna Biondi verso uno dei suoi storici sodalizi sportivi non si limita a questo. L'accordo prevede, infatti, che il Comune versi un contributo di 22 mila euro proprio per supportare le varie attività. L'intesa è stata stabilita con una durata ampia, fino al 31 luglio 2035.

