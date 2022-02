"Tolleranza zero contro chi non differenzia"

Lo dice in modo chiaro: contro chi non ha l'abitudine a differenziare correttamente i rifiuti sarà tolleranza zero. Linda Colombo, sindaco di Bareggio, è determinata ed evidenzia il concetto dopo avere pizzicato altri tre casi di abbandono scriteriato.

Lo dice in modo chiaro: contro chi non ha l'abitudine a differenziare correttamente i rifiuti sarà tolleranza zero. Linda Colombo, sindaco di Bareggio, è determinata ed evidenzia il concetto dopo avere pizzicato altri tre casi di abbandono scriteriato di rifiuti laddove o i cestini sono troppo piccoli o gli spazi non sono proprio deputati a quella funzione.

"Abbiamo beccato altri tre incivili - afferma in una nota - qualcuno continua a non capire che, in questa battaglia, non intendiamo arretrare di un centimetro". La sua azione di concerto con le Forze dell'Ordine sarà quindi improntata alla massima vigilanza per evitare che pochi casi di inavveduto posizionamento dei rifiuti in luoghi non consoni possa tradursi in scompensi ecologici ed economici per tutta la cittadinanza.

Già, perché ai costi del degrado vanno poi a sommarsi quelli per dover ripristinare la normalità della situazione. "Stiamo incrementando i controlli e non ci stancheremo mai di lottare- aggiunge il primo cittadino bareggese - fate la differenziata come fa la stragrande maggioranza dei cittadini, no abbandoni, non sporchiamo. Nel corso del 2020 a Bareggio la raccolta differenziata aveva raggiunto una percentuale vicina all'86 per cento. E anche questo dato, conclude Colombo, costituisce un prezioso alleato per contrastare un'isolata inciviltà.

