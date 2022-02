Rifiuti in Cava Campana?

Un impianto di gestione di rifiuti speciali in Cava Campana. La notizia ha cominciato a circolare nelle scorse ore. Che cosa sta accadendo, appunto, in quell'area?

La Cava Campana torna a far discutere i buscatesi. Nelle scorse ore, infatti, il gruppo di opposizione 'Insieme per Buscate – Il bene di tutti' ha pubblicato sulla propria pagina Facebook dei volantini che riportano la notizia secondo la quale appunto in quell'area sarebbe stato autorizzato un impianto di gestione di rifiuti speciali, a distanza di trent'anni dalla lotta alla discarica portata avanti nel 1991.

“Sul futuro della cava siamo stati sempre attenti, soprattutto dopo che nella società Cava Campana è entrato un nuovo socio da sempre attivo nella gestione di rifiuti. Abbiamo provato a tutelare i Buscatesi chiedendo, il 4 giugno 2021, che l'Amministrazione vietasse ogni impianto di trattamento rifiuti da realizzarsi in quella zona. Dopo un anno scopriamo che un impianto era già stato autorizzato e che la giunta sapeva, ma ha taciuto in commissione, in consiglio comunale e alla popolazione durante la campagna elettorale – scrivono su Facebook - Siamo infuriati e delusi per come si sono comportati Fabio Merlotti, Debora Allevi, Elena Bienati e Davide Colombo, che si sono presentati davanti agli elettori “dimenticandosi” che il parco, realizzabile grazie alla Giunta Fraschina, sarebbe stato inquinato da traffico e polveri causati dall'impianto di trattamento di rifiuti speciali approvato a fianco, uno oltraggio e un insulto verso tutti i buscatesi”.

Stasera, intanto, il sindaco Fabio Merlotti terrà una conferenza stampa per dare spiegazioni in merito alle dichiarazioni mosse dall'opposizione: l'occasione per avere delle risposte su ciò che sta accadendo.

