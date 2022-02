Tamponi scolastici in farmacia

Accordo tra il Comune di Castano e le farmacie 'Gaiera' e 'Giovanninetti' in piazza Mazzini per i tamponi scolastici.

Accordo tra il Comune di Castano e le farmacie 'Gaiera' e 'Giovanninetti' per i tamponi scolastici. In caso di soggetti positivi in classe e per quegli studenti che dovranno, appunto, sottoporsi al tampone, quindi, i rappresentanti e coordinatori di classe dovranno mettersi in contatto con le due realtà farmaceutiche di piazza Mazzini per organizzare l'appuntamento (telefono: 'Gaiera' 0331/880340; 'Giovanninetti': 0331/880258).

I test saranno gratuiti qualora si tratti di uscita dall'isolamento per caso positivo (presentando comunicazione di Ats), uscita da quarantena di contatto stretto (sempre presentando comunicazione di Ats), sorveglianza scuole (con provvedimento invito da Ats), esenzione da vaccino (rilasciata dal medico autorizzato) e alunni di scuole secondarie di primo e secondo grado con idonea prescrizione medica.

Il Comune, infine, per chi fosse in difficoltà a scaricare le comunicazioni, con messaggio inviato da Regione Lombardia o Ministero della Salute, si rende disponibile ad un aiuto (per maggiori informazioni, contattare lo 0331/888018 oppure 0331/888037).

