Il Circolone e la Galleria del Libro, per celebrare un connubio dalle origini centenarie che ha affascinato e coinvolto decine di scrittori e letterati, inaugurano a Legnano 'Autori in Circolo'. La rassegna vuole riproporre un intreccio tra letteratura, cucina e territori.

Nel solco di questa tradizione, ricordiamo la nascita del primo premio letterario d’Italia , il Premio Bagutta che nasce nel 1926 nella trattoria toscana Bagutta di Milano; o la nascita, nel Natale 1929, della rivista “La Cucina Italiana”, dove da subito collaborano intellettuali e scrittori come Ada Negri e Grazia Deledda, poi negli anni il futurista Marinetti, Bontempelli fino al poeta Ungaretti.

Ai piaceri del cibo, vissuti e raccontati, si sono dedicati decine di scrittori come: Leonardo Sciascia, Dacia Maraini, Carlo Emilio Gadda, Alberto Moravia, Umberto Eco.

In questa occasione, ci piace citare Aldo Buzzi : “...lo scrittore che non parla mai di mangiare, di appetito, fame, cibo, pranzi e cuochi mi ispira diffidenza, come se mancasse di qualcosa di essenziale”.

Partendo dall’esperienza di Amanda Colombo della Galleria del Libro e dalla nuova stagione del Circolone con i cuochi dell’Osteria1904, nasce quindi questo primo percorso con tre autori dei giorni nostri: 17 febbraio, Chiara Moscardelli col suo ultimo romanzo 'La ragazza che cancellava i ricordi' (ed. Einaudi) e una cena con i i piatti piemontesi delle Valli dell’Alto Verbano, perchè il romanzo è ambientato anche in quel territorio; 24 marzo, Marilù Oliva e il suo nuovissimo 'L'Eneide di Didone' (ed. Solferino), una rilettura al femminile dell'opera classica, cui verrà abbinata la cucina degli antichi greci citata nel libro; 14 aprile, Romano De Marco con 'La casa sul promontorio' (ed. Salani), un thriller tesissimo che ci porterà a Ortona, in Abruzzo, di cui scopriremo anche i segreti culinari, seguendo anche alcuni suggerimenti dell’autore.

