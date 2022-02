'Biglietto sospeso': solidarietà a teatro

L'iniziativa promossa dall'auditorium 'Paccagnini' di Castano: il 'biglietto sospeso', per permettere alle persone più svantaggiate di partecipare ai vari eventi.

L'abbiamo imparata a conoscere con il caffé, ma quando di mezzo c'è la solidarietà, alla fine, non esistono confini e ambiti. Non solo una semplice iniziativa, però, bensì un vero e proprio momento di sostegno e aiuto a chi, purtroppo, è meno fortunato e si trova in situazioni di disagio e criticità.

E, allora, ecco che anche l'auditorium 'Paccagnini' di Castano (più precisamente 'Fiore che Ride', la società cooperativa sociale Ets che, appunto, si occupa delle gestione del centro di produzione culturale di piazza XXV Aprile) ha deciso di scendere in campo in prima linea per provare a stare vicino a queste persone.

Come? Beh... dando vita al cosiddetto 'biglietto sospeso', "Un modo per permettere a quei cittadini più svantaggiati di venire a teatro e partecipare ai vari eventi in calendario - scrivono - Una proposta solidale che abbiamo voluto rivolgere a tutte le Amministrazioni comunali, agli enti, alle associazioni e alle attività produttive e commerciali del territorio, affinché coloro che sono in difficoltà economiche, anziani soli e quanti hanno una disabilità, possano, come detto, assistere agli spettacoli della nostra rassegna teatrale".

Nello specifico, quello che si chiede è di acquistare un carnet di biglietti (numero illimitato) che verranno, quindi, assegnati, tramite le diverse realtà comunali e associative, a chi desidererà beneficiarne.

"Un'idea che è partita nelle scorse settimane e che, fin da subito, è stato accolta in maniera favorevole da differenti gruppi che operano proprio nel sociale: Croce Azzurra Ticinia, Auser, Caritas, Centro Anziani, istituti scolastici, Pro Loco e molti altri. Insieme, insomma, per rendere ancora più inclusivo l'auditorium ed essere tutti davvero protagonisti - concludono".

