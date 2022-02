Al Circolone tra libri e musica. Giovedì 17 febbraio ecco, infatti, 'Autori in Circolo, a cena con Chiara Moscardelli'; venerdì 18, invece, concerto live swing.

Al Circolone tra libri e musica. Giovedì 17 febbraio ecco, infatti, 'Autori in Circolo, a cena con Chiara Moscardelli'. Un appuntamento da non perdere in collaborazione con la Galleria del Libro di Legnano dove verrà presentata la scrittrice Chiara Moscardelli e il suo nuovo romanzo 'La Ragazza che cancellava i ricordi' (Ed. Einaudi).

Una serata che unirà cucina e letteratura; il romanzo è ambientato nella zone di Val d’Ossola e dell'Alto Verbano, e per questo per rendere indimenticabile la serata, la nostra Osteria 1904 proporrà un menù tipico di questi luoghi (cena 25 euro, bevande escluse; prenotazione tavolo al numero 375/6769311).

Venerdì 18 febbraio il palco del Circolone si anima con un concerto live swing. Protagonisti di questa serata i Jumping Jive. Il repertorio dei Jumping Jive spazia dallo swing più classico ai suoni rivoluzionari del bebop, con il suo ritmo scattante e frenetico, cercando di recuperare gli aspetti più profondi della musica jazz.

La live band è formata da Roberto Meroni (sax, clarinetto), Silvano Tamburini (pianoforte), Luca Garlaschelli (contrabbasso) e Marcello Colò (batteria).

Una serata tra melodie indimenticabili e ci intratterranno stasera con la loro travolgente musica (concerto + consumazione 15 euro).

