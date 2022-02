Una Tenuta... da favola!

L’armonia perfetta, data dal recupero degli spazi e degli ambienti di una volta unita ad una lettura moderna e scenografica della natura e dei suoi colori... scopri la Tenuta Bramasole!

La Tenuta Bramasole, immersa in oltre tre ettari di verde, si trova a Inveruno, a pochi minuti da Milano, ed è un ottimo rifugio dalla vita caotica della città. Facilissima da raggiungere, può ospitare sia i grandi eventi – può accogliere oltre 200 persone – sia un tranquillo e romantico momento a due riscoprendo gli antichi sapori della terra lombarda. “Saremo felici di accompagnarvi in tutte le tappe più importanti della vostra vita, dal giorno più bello alle ricorrenze più importanti per adulti e piccini. Sarebbe un grande onore per noi essere lo sfondo dei momenti più importanti della Vostra famiglia”. L’armonia perfetta, data dal recupero degli spazi e degli ambienti di una volta unita ad una lettura moderna e scenografica della natura e dei suoi colori, creerà quel tocco che renderà indimenticabile tutto quello che tra i suoi ambienti si svolge, anche in occasione di San Valentino...!

