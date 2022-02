Uno scatto romantico

A Boffalora sopra Ticino il sindaco Sabina Doniselli ha fatto installare una speciale cornice per tutti gli innamorati in occasione di San Valentino.

Ci sono luoghi che rimangono nel 'cuore'... in cui giovani coppie sono solite passeggiare e vivere momenti di romantica calma. Certi luoghi diventano poi un ricordo indelebile nelle loro storie d'amore. E, alle volte, uno 'scatto' diventa un ricordo per tutta la vita. A Boffalora sopra Ticino il sindaco Sabina Doniselli ha fatto installare una speciale cornice per tutti gli innamorati in occasione di San Valentino. A due passi dal centro, lungo il Naviglio grande, in uno degli scorci più caratteristici del paese. La struttura è stata esposta sabato 12 e sarà allocata fino al giorno di San Valentino.

