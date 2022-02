Sventata una truffa

La preziosa collaborazione tra agenti di Polizia locale di Boffalora sopra Ticino e Robecco sul Naviglio ha permesso di sventare una truffa da 75.000 euro.

Una sinergia di lavoro, una grande attenzione ai particolari, un grande senso civico. La preziosa collaborazione tra agenti di Polizia locale di Boffalora sopra Ticino e Robecco sul Naviglio ha permesso di sventare una truffa da 75.000 euro.

"Da sempre i nostri Agenti di Polizia Locale collaborano con i colleghi dei comandi del territorio, con i Carabinieri e con tutte le Forze dell’Ordine. Questa collaborazione e il grande impegno della Polizia Locale di Robecco sul Naviglio e il supporto del comandante di Boffalora Ilario Grassi, hanno permesso di sventare una truffa da 75.000,00 euro - spiega il sindaco Sabina Doniselli di Boffalora sopra Ticino - Ringrazio il Sindaco Fortunata Barni e il comando di Polizia Locale di Robecco per la lettera di ringraziamento e per il prezioso lavoro svolto. Ringrazio il comandante di Boffalora Ilario Grassi, sempre disponibile per il nostro paese e per il territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali".

