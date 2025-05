L’ASST Ovest Milanese premiata dalla Fondazione Trapianti Onlus

L'ASST Ovest Milanese riceve il riconoscimento per l'importante attività svolta: oltre 4500 pazienti curati nell'ultimo anno grazie ai prelievi di organi e tessuti.

L’ASST Ovest Milanese ha ricevuto ieri, martedì 27 maggio a Palazzo Pirelli, la ‘Stella’ assegnata dalla Fondazione Trapianti Onlus come riconoscimento per l’intensa attività svolta e per l’impegno nella promozione della cultura della donazione.

Nel 2024 l’impegno dei professionisti dell’ASST Ovest Milanese è stato decisivo: ha consentito attraverso i prelievi di organi, per volontà espresse dai donatori, una nuova speranza di vita a 49 persone ‘riceventi’ e ha contribuito con 621 prelievi di tessuti alla cura di oltre 4.500 pazienti.

A ricevere questo importante riconoscimento, che si aggiunge a quello rilasciato dal Centro Regionale Trapianti nelle scorse settimane, era presente la rappresentanza di tutta l’equipe dell’ASST Ovest Milanese che si occupa di prelievi di organi e tessuti: il Direttore Generale Francesco Laurelli, il Direttore Sanitario Valentino Lembo, insieme al responsabile della struttura di “procurement” aziendale il dottor Luca Ferla, con la dottoressa Paola Fassini e la Coordinatrice infermieristica Gabriella Lanzillotti.

“Un risultato significativo e importante – commenta il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese Francesco Laurelli - che sottolinea come un atto di generosità possa regalare una nuova speranza di cura a chi ne ha bisogno. I nostri professionisti sanitari lavorano quotidianamente, con il massimo impegno, per salvare la vita dei cittadini e dei pazienti anche nelle situazioni di emergenza più disperate. Quando però le cure intensive non riescono ad avere più alcuna efficacia, a fronte della volontà espressa da parte del donatore e confermata dai familiari, le nostre equipe sono pronte ad intervenire con tempestività per attivare i percorsi necessari per i prelievi di organi e tessuti”.

Il Direttore Sanitario Valentino Lembo ha esteso “il ringraziamento dell’intera Direzione Strategica a tutte le figure professionali dell’ASST Ovest Milanese coinvolte in queste delicate operazioni, a partire dal responsabile aziendale della struttura di “procurement” dottor Luca Ferla, e alle associazioni che quotidianamente contribuiscono a diffondere la “cultura del dono” sul territorio”.

I referenti del Centro Regionale Trapianti, nel corso della premiazione, hanno spiegato che “il tasso attuale delle donazioni di organi consente un aumento significativo del numero d’interventi e al contempo una riduzione dei tempi d’attesa in lista. Inoltre, i tassi attuali di donazione dei tessuti consentono di soddisfare il fabbisogno regionale e di rispondere alle richieste che provengono da altre regioni e dall’estero”.

