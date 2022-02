Luigi che pulisce il paese

Luigi e un manipolo di altri cittadini vanno spesso in giro per Buscate, bardati a dovere e con secchi e rastrelli, per ripulire il paese dall'immondizia lasciata ovunque.

Luigi e un manipolo di altri cittadini vanno spesso in giro per Buscate, bardati a dovere e con secchi e rastrelli, per ripulire il paese dall'immondizia lasciata ovunque. “Siamo un gruppo di cittadini (al momento una dozzina), che grazie all’iniziativa 'Oggi raccolgo io a Buscate' si è ritrovato a riflettere sulla sempre più impellente necessità di proteggere e prestare cura al nostro territorio, e che per farlo con risultati migliori occorre unire le forze e fare rete”, spiega Luigi Ramponi, portavoce del gruppo.

Appoggiandosi al Circolo Legambiente Ticino di Turbigo e ogni tanto organizzando delle giornate dedicate in collaborazione con il Comune di Buscate, stanno diventando una realtà sempre più affermata, che richiama altri cittadini a dare una mano, dando l'esempio.

“Ma non basta: l'immondizia è un problema reale e i nostri paesi sono più sporchi di quello che vogliamo vedere. Così ogni settimana scegliamo una zona di Buscate e in un paio d'ore la ripuliamo, raccogliendo bauli pieni di sporcizia. Abbiamo appena ripulito la Via Ronchè, che costeggia il canale, e Piazza Mercato, ma c'è ancora tanto da fare. L'idea è quella di chiedere a dei cittadini di buona volontà di adottare la propria zona in cui abitano e una volta al mese di tenerla pulita”.

Ma sono tante le iniziative che hanno in mente, al di là delle giornate istituzionali di pulizia dell'ambiente: “Questa primavera vogliamo organizzare un'uscita con i ragazzi delle scuole, magari al Pratone, per sensibilizzarli sull'importanza di non sporcare l'ambiente, facendo loro far andare le mani. Poi abbiamo in programma degli incontri con il rappresentante regionale di Legambiente per interessarli alla questione ed educarli alla gestione corretta dei rifiuti (come ridurli, come differenziarli e quanto è importante non abbandonarli”.

