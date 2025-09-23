Bando Recap: fondi per l'efficientamento energetico

Fondi che permetteranno di avviare cantieri di efficientamento su scuole e sedi istituzionali: Robecchetto con Induno (909.782 euro) e Buscate (737.472 euro).

Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per l’efficientamento energetico e la riqualificazione delle strutture pubbliche. Con un incremento di oltre 23 milioni di euro, la dotazione complessiva del Bando RECAP supera ora i 90 milioni, destinati a sostenere i Comuni in interventi che guardano al futuro, migliorando la qualità degli edifici e riducendo i consumi.

Una scelta che tocca da vicino anche il nostro territorio: la Città Metropolitana di Milano riceverà infatti oltre 2 milioni di euro, distribuiti tra Cassinetta di Lugagnano (429.945 euro), Robecchetto con Induno (909.782 euro) e Buscate (737.472 euro). Fondi che permetteranno di avviare cantieri di efficientamento su scuole e sedi istituzionali, con benefici tangibili non solo sul piano ambientale, ma anche sulla vita quotidiana dei cittadini.

«Parliamo di investimenti strategici – sottolineano i consiglieri regionali milanesi di Fratelli d’Italia, Christian Garavaglia (capogruppo), Marco Bestetti, Maira Cacucci, Matteo Forte e Chiara Valcepina – che generano risparmi significativi per gli enti locali e dimostrano la capacità della Regione di sostenere concretamente i territori».

Il ringraziamento dei consiglieri va in particolare all’assessore regionale agli Enti locali e alle risorse energetiche, che ha creduto e investito ulteriormente in questo progetto. Con il Bando RECAP, Regione Lombardia ribadisce così la propria attenzione alle comunità locali, puntando su interventi capaci di produrre benefici reali e duraturi.

