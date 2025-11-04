meteo-top

Una scuola più sostenibile

Buscate - Educazione ambientale a scuola, novembre 2025

Un lunedì diverso, ma di quelli che lasciano il segno. L’Amministrazione comunale di Buscate, con il Sindaco Fabio Merlotti e l’Assessore all’Ambiente e all’Istruzione Fabrizio Allevi, ha fatto visita alle scuole del paese — materna, primaria e secondaria — per incontrare studenti, insegnanti e personale ausiliario e “installare” i nuovi contenitori per la raccolta differenziata.

Un gesto concreto che va ben oltre l’aspetto ambientale: è un modo per educare al rispetto, alla responsabilità e alla cittadinanza attiva, valori fondamentali dell’educazione civica che oggi trova spazio non solo nei libri, ma anche nei piccoli gesti quotidiani.

“Coinvolgere i bambini e i ragazzi nella cura dell’ambiente in cui vivono — ha spiegato il Sindaco Merlotti — significa aiutarli a comprendere che ognuno di noi può fare la propria parte per migliorare la comunità. La scuola è il luogo ideale per cominciare.”

L’iniziativa rientra infatti in un più ampio percorso di sensibilizzazione promosso dal Comune, con l’obiettivo di rafforzare le buone pratiche di raccolta differenziata e rendere gli alunni protagonisti del cambiamento.

“La sostenibilità si impara da piccoli — ha aggiunto l’Assessore Allevi — e siamo convinti che, partendo dai più giovani, possiamo diffondere comportamenti virtuosi anche nelle famiglie e nella cittadinanza.”

Un incontro che ha unito educazione ambientale e formazione civica, dimostrando che la collaborazione tra istituzioni e scuola può davvero tradursi in azioni concrete per un futuro più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

