Processo Mantovani verso l'Udienza

Mario Mantovani: "Attendo la sentenza che sarà emessa il prossimo 14 marzo e mi auguro sia espressione di verità e giustizia".

Poche righe, ma scritte con il cuore, di getto, per cercare di arrivare ad un traguardo atteso ormai da sette anni. "GIUSTIZIA: si è conclusa l’ultima udienza in Corte d’Appello a Milano dove ho presentato, con coraggio e determinazione, le mie ragioni sull’ingiusta carcerazione ed ho respinto tutte le accuse - spiega Mario Mantovani, ex viceministro e vice presidente di Regione Lombardia - Ringrazio i miei avvocati prof. Calvi e avv. Lassini unitamente a tutti voi che mi avete sostenuto e incoraggiato in questa triste e incredibile vicenda. Ora attendo la sentenza che sarà emessa il prossimo 14 marzo e mi auguro sia espressione di verità e giustizia".

