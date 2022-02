"Non intasate i cestini"

Solitamente. nei toni, è molto pacato. Anche a lui, però, quando si trova di fronte a certi "spettacoli", la pazienza scappa via. Una volta di più il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin, si trova a dover sensibilizzare la popolazione cittadina sull'importanza di non intasare i cestini della carta e, soprattutto, di non riporvi rifiuti per cui non sono adatti.

Solitamente. nei toni, è molto pacato. Anche a lui, però, quando si trova di fronte a certi "spettacoli", la pazienza scappa via. Una volta di più il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin, si trova a dover sensibilizzare la popolazione cittadina sull'importanza di non intasare i cestini della carta e, soprattutto, di non riporvi rifiuti per cui non sono adatti. E, nel farlo, usa termini incisivi.

"Ho fatto un post per congratularmi dell'efficienza sangiorgese - afferma riferendosi al grande lavoro svolto l'altro giorno dal comando di Polizia Locale e dalla Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza vento - ora ne faccio uno per la "deficienza". E fa riferimento soprattutto ai cestini della carta zuppi di oggetti estranei alla loro funzione che ha rinvenuto in via Cavour, nella parte centrale del paese.

"Ogni giorno - aggiunge - vengono abbandonati rifiuti ai piedi dei cestini contenenti, al 90 per cento, materiali riciclabili, non capisco poi perché dopo una settimana che sono esposti i sacchi della plastica nessuno li ritira, avendo sbagliato il giorno, troppa fatica". Cecchin parla di "deficienza, ignoranza, menefreghismo di pochi" che finisce però per riflettersi sul complesso della vivibilità ambientale del paese. E, soprattutto, per mettere una macchia nera vistosa in un quadro complessivamente piacevole fatto della percentuale del 90 per cento sul fronte della raccolta differenziata raggiunto dai sangiorgesi. "Ma noi - aggiunge Cecchin - non ci perdiamo d'animo, continueremo a pulire e di questo ringrazio il dipendente di Ala che ogni giorno pulisce la vostra ignoranza".

E conclude in modo netto verso chi proprio sembra essere refrattario al rispetto per l'ambiente: "passiamo cinque volte la settimana davanti alle vostre case per ritirare i rifiuti e abbiamo una piattaforma ecologica efficiente , quale neurone vi manca per non capire?". Con un pensiero in testa: se hanno un solo neurone, sapranno finalmente attivarlo a beneficio loro e del rispetto per l'ambiente in cui vivono?

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro