I volontari di 'Strade pulite'

Il loro nome è già tutto un programma: 'Strade pulite'. Non vogliono essere considerati eroi particolari, ma persone che amano il loro paese e contribuiscono a renderlo vivibile curandone il patrimonio ambientale. I volontari di Bareggio riuniti sotto questa denominazione lo hanno fatto anche l'altra mattina.

"Il gruppo - spiega in una nota il sindaco Linda Colombo ringraziandolo per la grande passione civica profusa per il paese - ha continuato il suo intervento di sensibilizzazione ambientale in un'area nota per gli innumerevoli abbandoni lungo il canale scolmatore".

All'incontro era presente anche l'assessore alla partita Lorenzo Paietta. Colombo ne ha approfittato anche per lanciare un appello alla popolazione bareggese rivolto a chi voglia farsi avanti a dare man forte nel compito di salvaguardia ambientale.

