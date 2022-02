Anche quest'anno ecco la Giornata di Raccolta del Farmaco. L’iniziativa durerà fino al 14 febbraio. Oltre 5 mila le farmacie che hanno aderito.

Anche quest'anno ecco la Giornata di Raccolta del Farmaco. L’iniziativa durerà fino al 14 febbraio e la scelta di riservare un’intera settimana anziché un solo giorno, nata durante il lockdown del 2020 per compensare le restrizioni di movimento dei cittadini, è stata mantenuta, dato che la richiesta da parte degli enti beneficiari è cresciuta a causa della pandemia. Nel 2021, infatti, sono state 600 mila le persone che hanno richiesto aiuto alle realtà assistenziali per farsi curare, 163 mila in più rispetto al 2020 (+37%).

Nelle oltre 5 mila farmacie aderenti (l’elenco è consultabile sul sito), i cittadini potranno donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi, che saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti.

"Invitiamo chiunque può permetterselo a donare uno o più medicinali per chi ha bisogno – ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus – Compiere un semplice atto di altruismo come questo, andando apposta in farmacia per donare un farmaco, è un modo per farci carico ciascuno di una parte della speranza di tutti".

"Iniziative come questa del Banco Farmaceutico sono importanti per dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno – ha sostenuto Marco Cossolo, presidente di Federfarma – La rete delle farmacie è profondamente integrata nel tessuto sociale del territorio, sia nelle grandi città che nelle aree più interne, ed è particolarmente sensibile alle necessità dei più fragili".

L’iniziativa si svolge con il patrocinio di Aifa e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili e BFResearch. Si segnalano anche il contributo incondizionato di IBSA Farmaceutici e Teva Italia e il sostegno di EG Stada Group, DOC Generici, DHL Supply Chain, Bausch&Lomb, Unico – La Farmacia dei Farmacisti S.p.A. e Gruppo Comifar.

