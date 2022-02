Danni nel parcheggio: trovati

L'episodio solo qualche giorno fa, ma subito ecco che i colpevoli sono stati individuati. La Polizia locale ha trovato chi aveva danneggiato le luci del parcheggio sotterraneo.

L'episodio solo qualche giorno fa, ma subito ecco che i colpevoli sono stati individuati. Già, perché giusto il tempo di visionare le telecamere e svolgere tutti i necessari controlli, ed ecco che la Polizia locale di Castano è riuscita a dare un volto e un nome a chi aveva danneggiato le luci del parcheggio sotterraneo accanto al Comune.

"Ci tengo a sottolineare, inoltre, come chi ha vandalizzato l'area ha immediatamente compreso la gravità del fatto ed ha richiesto di poter pagare i danni causati - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - E' importante lavorare ogni giorno per la sicurezza perché l’obiettivo è proprio quello di educare e di crescere come comunità. Chi ha sbagliato pagherà una sanzione e ripagherà totalmente il danno subito dal Comune. Insomma tutto è bene quel che finisce bene poiché credo, anzi sono certo, che anche questo possa essere un fondamentale momento di crescita per la nostra comunità".

