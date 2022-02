Istituto 'Torno' di Castano, Comune e diverse altre realtà: una firma per il futuro; si è costituita, infatti, la Fondazione ITS Academy Leading Generation.

Quando l'unione fa la forza, o meglio, mai come in questo caso, sarebbe più giusto dire che "fa scuola". Fianco a fianco, insomma, per il presente e, soprattutto, il futuro: già, perché il Comune di Castano e l'istituto d'istruzione superiore 'Torno' (con le imprese del territorio, multinazionali, Università Uninettuno, Centro di Formazione Promos, Agenzia per il lavoro Etjca e Impresa sociale Energheia) hanno dato vita a ITS Academy Leading Generation, vera e propria realtà di eccellenza post diploma, riconosciuta a livello europeo e che rappresenta un'alternativa ai tradizionali percorsi universitari.

"Sono un'opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano, in quanto espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, mondi spesso distanti, ma che devono imparare a interagire - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - La 'nostra' fondazione è stata approvata da Regione Lombardia e i co-fondatori hanno deciso di autofinanziarla dopo un’attenta analisi: il settore produttivo del territorio, fatto per lo più da piccole e medie imprese, ha espresso l’impellente necessità di un ponte con il mondo della scuola per formare figure professionali altamente qualificate da inserire nei propri organici. Perché il Comune di Castano Primo ha deciso di aderire? Perché in un momento di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo, vogliamo offrire una seria occasione di formazione ai nostri giovani neodiplomati o agli adulti che vogliano riqualificarsi, per poi inserirsi nel mondo del lavoro. Perché una formazione tecnico-pratica, basata su stage e concrete esperienze in azienda, è garanzia di creazione di posti di lavoro e assunzioni. Perché crediamo fortemente che i giovani meritino di mettersi alla prova e di crescere professionalmente".

