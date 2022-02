"Stufa per i disagi degli autobus"

Maria Teresa, madre di un'adolescente di 14 anni, che frequenta l'istituto professionale SEAM a Magenta e che parte da Castano Primo, ci segnala i disagi con trasporti pubblici locali per gli studenti.

“Sono un po' stufa: mia figlia continua a entrare a scuola in ritardo, non per negligenza sua, ma perché l'autobus che dovrebbe accompagnarla in orario ha sempre qualche disservizio o qualche problema, tale per cui i ragazzi vengono fatti scendere e non sanno quando ripartire”. A contattarci, un po' esausta, è Maria Teresa, madre di un'adolescente di 14 anni, che frequenta l'istituto professionale SEAM a Magenta e che parte da Castano Primo.

L'oggetto della reprimenda è la ditta di trasporti Movibus, che copre la zona di Milano Ovest con gli autobus.

“Questa settimana è già successo due volte che per guasti o non so che altro, i ragazzi sono stati fatti scendere a Cuggiono, al freddo. Poi arrivano in ritardo a scuola e necessitano di una giustificazione, di cui però non son forniti perché non arrivano in ritardo per motivi pregressi, ma per cause che prescindono dal loro controllo”.

“Noi l'abbonamento lo paghiamo ogni mese e pretendo che vi sia un servizio funzionante. Ogni tanto può capitare che vi sia un guasto, ma non così spesso. Questi disservizi capitavano già sei anni fa, quando mio figlio maggiore andava alle superiori. Vedo che le cose non sono cambiate e me ne rammarico. Ma è tempo che lo facciano. Non si può più andare avanti così”.

