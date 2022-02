Futura verso Altino

Con la sfida di domenica scorsa, vinta per 3-0 sulla capolista Macerata grazie ad una prestazione da applausi, le biancorosse hanno iniziato un “tour de force”.

E’ iniziato Febbraio, periodo che deciderà il destino della Regular Season di Serie A2: la Futura Volley Giovani Busto Arsizio è pronta ad affrontare i 7 match in calendario questo mese, a partire dall’incontro infrasettimanale di giovedì (recupero della terza giornata di ritorno) che vedrà le Cocche tornare in trasferta.

Il risultato della scorsa settimana, oltre ad aver galvanizzato nuovamente un ambiente fino a quel momento "scottato" dalla lunga sosta dovuta al Covid, ha rilanciato alla grandissima le quotazioni bustocche in classifica: il Girone A vede al momento la coppia Brescia-Macerata in testa a 29 punti e la Futura diretta inseguitrice a 26, con le biancorosse che però hanno disputato una gara in meno rispetto alla Millenium e due gare in meno rispetto alle marchigiane. Si tratta quindi di riuscire a sfruttare al massimo il momento positivo del gruppo, apparso rigenerato dopo l'ottima preparazione orchestrata dallo staff tecnico, per riuscire a rosicchiare altro terreno sulla prima posizione: la Futura ha ora di fronte a sé due trasferte consecutive in cui dovrà confermare le ottime impressioni suscitate.

Padrone di casa per questa sfida infrasettimanale saranno le ragazze del Tenaglia Altino Volley, unico club abruzzese nel panorama della Serie A: il gruppo guidato da coach Luca D’Amico non è sinora riuscito a muovere la classifica dall’inizio del torneo, trovandosi senza punti e con soli 4 set vinti nei 14 incontri disputati. La squadra della provincia di Chieti non ha trovato la continuità rispetto al percorso svolto in B1 lo scorso anno, dove la cavalcata in regular season e nei playoff avevano condotto fino alla promozione in Serie A2; a questo si sono poi aggiunte le partenze in corsa di due elementi dello starting six come la palleggiatrice Francesca Saveriano (approdata a Soverato), sostituita dalla classe ’85 Eleonora Gatto, e la centrale Sara Angelini (alla Cbl Sebino in B1). L’ultimo sestetto messo in campo da Altino ha quindi visto protagoniste la diagonale composta dalla già citata Gatto e da Kavalenka come opposto, insieme alle centrali Spicocchi e Zingoni, alle schiacciatrici Comotti e Lestini e al libero Mastrilli.

E’ un incontro che, stando alle premesse, la Futura non può permettersi di perdere: il match verrà disputato giovedì 3 Febbraio presso il Palazzetto dello Sport di Lanciano (CH) e avrà inizio alle ore 18.00. Come sempre, sarà possibile seguire l’incontro in diretta anche a distanza grazie al live streaming gratuito sul canale YouTube di Volleyball World.

