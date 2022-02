Incendi: allerta rossa

Il forte vento e i molti giorni senza pioggia mettono a rischio il territorio. "Si invita la popolazione ad adottare comportamenti corretti e segnalare ogni principio di incendio".

La Sala Operativa della Protezione civile di Regione Lombardia, coordinata dall'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha emesso un avviso di allerta rossa per rischio incendi boschivi.

"È previsto - ha spiegato Foroni - un aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi su gran parte del territorio regionale. La situazione è sotto controllo. Sono stati registrati incendi di piccole dimensioni che figurano tuttora 'spenti' o 'in bonifica'. È all'attenzione della nostra Sala Operativa un importante innesco in territorio svizzero in prossimità dell'Alto Varesotto, che non ha, al momento, raggiunto il confine. I nostri volontari e squadre di soccorso regionali sono, in ogni caso, in contatto con le autorità svizzere e operativi per scongiurare ogni eventuale rischio in caso di necessità".

"Si invita la popolazione ad adottare comportamenti corretti - ha aggiunto l'assessore Foroni - e a segnalare alle autorità competenti ogni principio di incendio telefonando ai numeri di emergenza, 115, 112 o alla Sala Operativa di Protezione civile regionale chiamando il numero 800.061.160".

Si ricorda che dal 28 gennaio scorso è attivo il periodo di alto rischio per quanto riguarda gli incendi boschivi.

