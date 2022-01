Scuola al freddo: sopralluogo del consigliere

Un sopralluogo alle scuole dopo diversi disservizi emersi negli ultimi giorni. Il consigliere di opposizione Yuri Garagiola al 'Marcora'.

Un sopralluogo alle scuole dopo diversi disservizi emersi negli ultimi giorni. “Assieme al dirigente scolastico, professor Antonio Zito, che ringrazio per la disponibilità e l’attenzione, ho potuto visitare il plesso scolastico dell’IIS Marcora di Inveruno - spiega il consigliere comunale Yuri Garagiola - lo stesso in cui nei giorni scorsi numerosi studenti avevano indetto uno sciopero fuori dai cancelli per protestare contro il malfunzionamento del riscaldamento in una parte della struttura. Mi sono reso disponibile fin da subito per aiutare e sostenere le istanze dell’Istituto, portando un’ulteriore testimonianza in Città Metropolitana di Milano, affinché problemi come quello capitato nei giorni scorsi non accadano più”. Per cercare di arrivare ad una soluzione, il consigliere Yuri Garagiola ha quindi presentato una richiesta a Città Metropolitana, sperando di ottenere un risultato.

