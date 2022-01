CAI: rinnovi e iniziative

Lo scorso 14 gennaio si è tenuta l’annuale assemblea dei soci della sezione inverunese del Club Alpino Italiano, consolidata realtà del nostro territorio.

Lo scorso 14 gennaio si è tenuta l’annuale assemblea dei soci della sezione inverunese del Club Alpino Italiano, consolidata realtà del nostro territorio che può vantare oltre cinquant’anni di attività per gli amanti delle montagne.

Durante la seduta assembleare, oltre la relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno 2021 e la presentazione del programma 2022, i soci sono stati chiamati al rinnovo del consiglio direttivo della sezione essendo trascorsi i tre anni di carica del precedente. Nella serata di venerdì 21 gennaio il consiglio eletto si è poi riunito per scelta degli incarichi sociali: alla presidenza Francesco Barni detto Chicco, già attivo in sezione nella veste di consigliere e responsabile del programma escursioni; vicepresidente Damiano Chiodini, segretaria Elisabetta Zuccotti, tesoriere e responsabile tesseramento Valeriano Gualdoni.

Le attività della sezione C.A.I. per il 2022 sono in pieno svolgimento; dopo la prima uscita sulle nevi dell’Alpe Devero effettuata la scorsa domenica, proseguono infatti le escursioni in montagna con il prossimo appuntamento in programma: una ciaspolata aperta a tutti al Rifugio Maria Luisa in Val Formazza. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere in sede presso la sede sociale nel Palazzo delle Associazioni di largo Pertini ogni giovedì dalle 21 alle 23.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro