Basket: una squadra femminile

La nascita della squadra femminile segna un momento storico per la SOI, a pochi mesi dagli 80 anni di fondazione e testimonia la volontà di continuare a far crescere lo sport a Inveruno.

È ufficialmente iniziata una nuova, entusiasmante avventura per la SOI Inveruno: per la prima volta nella storia della società, è scesa in campo una squadra femminile di basket, impegnata nel campionato Under 13.

Un traguardo storico che rappresenta un passo importante per tutto il movimento sportivo inverunese e per il settore basket della SOI, da sempre impegnato nella crescita dei giovani e nella promozione dello sport come luogo di inclusione e passione.

Il gruppo è composto da Bertani Asia, Bordicar Naira, Caccamo Francesca, Cantoni Giada, Crespi Lara, Pagani Serena, Pogliana Martina, Reitano Chanel, Restelli Gloria, Rho Alice, Serio Angelica e Yazidi Eline, guidate da Mary Restano (allenatrice) e Alice Garavaglia (vice allenatrice).

“Per noi è un sogno che si avvera — spiega Francesco Gioia, responsabile del settore Basket SOI . Dopo tanti anni di lavoro e di crescita del movimento, vedere finalmente una squadra femminile indossare i nostri colori è motivo di grande orgoglio.

Queste ragazze rappresentano il futuro della SOI: entusiasmo, impegno e passione pura. Siamo certi che sapranno farci emozionare.”

