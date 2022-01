Il romanzo racconta l’amicizia di due bambini, Oskar e Benjamin. Un’amicizia vera, sincera, pura, un’amicizia stroncata dalle leggi razziali. Questo racconto è stato distribuito ai bambini delle scuole cuggionesi.

Ricordare attraverso le parole. Conoscere mediante i racconti. E’ l’obiettivo del Comitato Genitori che in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cuggiono ha promosso un’iniziativa che coinvolge gli studenti in occasione della Giornata della Memoria 2022. Un volantino che è stato distribuito ai ragazzi della scuola Secondaria contenente alcuni brani significativi del romanzo ‘Il tempo delle parole sottovoce’ di Anne-Lise Groberty. Un punto di partenza per una riflessione importante sul peso e sul significato che hanno le nostre parole, un invito a non rimanere indifferenti, a non lasciare entrare nelle nostre vite la cattiveria e la paura del diverso, a non permettere alla storia di ripertersi.

Il romanzo racconta l’amicizia di due bambini, Oskar e Benjamin. Un’amicizia vera, sincera, pura, un’amicizia stroncata dalle leggi razziali. Due bambini innocenti che si ritrovano a vivere, incomprensibilmente, il dramma della separazione e della violenza. E in loro nasce una domanda: come è stato possibile arrivare a tanto?

La storia deve essere maestra, e insegnare alle nuove generazioni a non chinare il capo alla violenza e all’odio. Non permettere che le parole diventino trampolino di lancio per la discriminazione del diverso. Perchè il Giorno della Memoria non sia solo una semplice data sul calendario che si rinnova ogni anno, ma un punto di partenza su cui costruire una società nuova.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro