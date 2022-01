Un sistema per le Messe online

Un’esperienza nata durante i mesi della pandemia, ma anche un servizio prezioso da poter mantenere per le persone che hanno difficoltà negli spostamenti, o semplicemente per rimanere sempre legati alle celebrazioni della propria comunità.

Un’esperienza nata durante i mesi della pandemia, ma anche un servizio prezioso da poter mantenere per le persone che hanno difficoltà negli spostamenti, o semplicemente per rimanere sempre legati alle celebrazioni della propria comunità. La parrocchia di Cuggiono, seguendo l’esempio di molte realtà della zona, sta provando ad attivare un sistema fisso di trasmissione audio e video delle messe e celebrazioni in Basilica via internet. Chi volesse sostenere l’iniziativa può contattare il parroco don Angelo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro