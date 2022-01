Circonvallazione: ultima 'attesa'

Il ‘via libera’ dell’Anas è arrivato, la cartellonistica è stata posizionata: la circonvallazione a sud di Cuggiono è ormai pronta.

Il ‘via libera’ dell’Anas è arrivato, la cartellonistica è stata posizionata: la circonvallazione a sud di Cuggiono è ormai pronta. Manca solo l’apertura finale perchè, come più volte detto, manca l’acciaio per i guard rail. “Appena arriva il materiale ordinato quest’opera potrà essere inaugurata per iniziare a migliorare la viabilità cittadina”, spiega l’assessore Sandro Guzzini. Intanto proseguono gli interventi in paese: dopo la sistemazione del parchetto in via Aldo Moro è stata attivata l’illuminazione ai parcheggi dell’oratorio cittadino.

