Covid: calano i posti letto

Il dato atteso che il picco della quarta ondata Covid è passato: scende di trenta unità l'occupazione dei posti letto negli Ospedali di Abbiategrasso, Magenta e Legnano.

Il segnale tanto atteso è arrivato: anche nei nostri Ospedali cala la pressione sul numero dei posti letto occupati per i pazienti colpiti da coronavirus. Un dato importantissimo, ancor più che il trend in discesa nei singoli comuni, che va a testimoniare come questa quarta ondata, targata Omicron, inizi a dare speranze di un graduale ritorno alla normalità.

Appena dopo Natale, infatti, negli Ospedali di Abbiategrasso, Legnano e Magenta si contavano 220 ricoveri per Covid, oggi siamo a 191, ma con molta meno pressione sui Pronto Soccorso.

Ecco nel dettaglio la situazione dei pazienti Covid negli Ospedali dell'ASST OVEST MI:

26 gennaio 2022

LEGNANO:

4 reparti (Ex medicina d'urgenza + malattie infettive + medicina A e B Covid) - 96 pazienti

1 terapia intensiva - 7 pazienti

MAGENTA MEDICINA COVID

2 reparti Covid con 40 pazienti

ABBIATEGRASSO SUB ACUTI

2 reparti Covid 48 pazienti

